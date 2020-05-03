رئيس شركة المقاولين العرب: انتهاء تطوير ميدان التحرير خلال أسبوعين

قال محسن صلاح، رئيس شركة المقاولين العرب، إن ميدان التحرير هو ميدان له طبيعة خاصة، والمقصود من أعمال التطوير التي تجري به أن يكون رمزا لهذا البلد ولا يقل عن باقي الميادين الهامة في العالم، وأعمال التطوير جرى تصميمها على أن تمثل التراث والتاريخ المصري، ويضم نماذجا حقيقة أصلية تمثل التاريخ العظيم لهذا البلد، وتم استقدام 4 تماثيل لكباش من المخازن لوضعها في الميدان بعد أن جرى ترميمها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر خلال برنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المسلة التي تم وضعها هي مسلة حقيقة، والإضاءة الحالية هي إضاءة مؤقتة، وأن الإضاءة الحقيقة لم تتم بعد، وأعمال التطوير، مشيرا إلى أن الشركة في اللمسات الأخيرة لأعمال التطوير، وخلال أسبوعين سينتهي العمل بشكل كامل من أعمال التطوير وبعدها سيفتتح.

وأوضح رئيس شركة المقاولون العرب، أنه يراهن على وعي الشعب الذي لن يشوه تماثيل أصلية وتاريخ وطنه وبلده، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك تأمينا مستمرا لهذه الآثار الهامة التي تم وضعها في الميدان، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة أمن مخصوصة لتأمين تلك الأثار الهامة الموجودة في ميدان التحرير بعد افتتاحه في حلته الجديدة.