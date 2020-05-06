67 مخالفة في 3 برامج خلال أسبوع: إيحاءات جنسية وتنمر وألفاظ متدنية

رصدت اللجان الفنية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمكلفة برصد مخالفات الأعمال التي تعرض في رمضان، 67 ملاحظة في 3 برامج خلال الأسبوع الأول لشهر رمضان، وهي برامج وهي رامز مجنون رسمي، وشيخ الحارة والجريئة، والبروفة.

وتبين من التقرير الذي حصلت عليه الوطن أنه تم رصد 30 مخالفة لبرنامج "رامز مجنون رسمي، الذي يقدمه رامز جلال على قناة mbc مصر، بواقع 19 لفظ متدني، و6 إيحاءات جنسية و5 تهكم وسخرية، واستعرض التقرير نماذج من الملاحظات فيما يتعلق بالأسلوب المتدني كالتالي:قال رامز عن الضيفة:-أبلة غادة خاسة ومحلوية وبتيجي على الطلاق.-بتشيلي فلوسك فين ياغادة..رامز يرد: باشيلها في صدري-بعدما كانت بترضع وتكرع احلوت وبقت بطة.-أهم حاجة إنك متعمليش بيبي على روحك.-دي مبتحطش مكياج دي بتحلق دقنها بس.-أرنة باعدة معانا يخرب بيتك.- البنطلون معفن أوي..شمري يابت.

وفيما يتعلق بالتهكم والسخرية عرض التقرير" يتحدث عن طريقة لبسها للشنطة..هي جاية تحصل وصولات النور، ويقول: أمينة خليل لما اتقلبت بقت أمينة شلباية".

كما تم رصد 28 ملاحظة ببرنامج شيخ الحارة الذي تقدمه إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، بواقع 13 مخالفة تتعلق بعدم احترام اللغة العربية و10 ألفاظ متدنية و2 ايحاءات جنسية، وملحوظتين بخصوص استضافة شخصيات غير مؤهلة وملحوظة بخصوص التهكم والسخرية.وفي عرض لنماذج من الملاحظات بخصوص الألفاظ المتدنية ذكر التقرير أن هناك حديث متدني لا يليق بروحانيات الشهر الكريم، حيث تحدثت ضيفة الحلقة "سهير رمزي" عن التنازلات التي قابلتها في بداية مشوارها الفني، فكانت عن مشهد في فيلم مع محمود ياسين، وقال لها أنا عايزك تروحي تختمي الأوراق زي ما انا بختم كده على رجليكي، "فأنا رفض ده الختم نفسه ختم الدولة مينفعش" بحسب كلام سهير رمزي"، كما رصد التقرير سؤال جرئ لايناس الدغيدي حول قوة المرأة أمام الرجل في العلاقة الزوجية.. ورصدت ردا لا يليق من الفنانة

أما برنامج البروفة الذي تقدمه كلا من انتصار وبدرية طلبة على قناة النهار، فقد تم رصد 9 ملاحظات بواقع 5 سب وقذف، و2 ألفاظ متدنية وملحوظة لكلا من إيحاءات جنسية وتهكم وسخرية.وفيما يتعلق بالألفاظ المتدنية فقد تم رصد المعالج الروحاني للزميل "حمادة الملبوس": وحياة أمك اثبت، بالفقرة الثانية حمادة الملبوس لأسماء الضيفة: ايدك الشمال عشان هو شمال.

وفيما يتعلق بالسب والقذف : بدرية للزميل "حماده الملبوس": والله ما حد منحرف غيرك، وبالفقرة الثانية انتصار: أسماء مش صالحة، بدرية لأسماء الضيفة: عرفك منين يافضيحة اللبيني.

وبخصوص التهكم والسخرية فتم رصد بالفقرة الثانية حمادة الملبوس للضيفة القصيرة: الأستاذة shortr.

وقد قرر المجلس أيضا إلزام قناة النهار بحذف حلقة برنامج "البروفة"، من كل المواقع الإلكترونية والصفحات التابعة للقناة، لاتهامها بالإساءة لذوي القدرات الخاصة، وقرر المجلس أيضا الاكتفاء بالاعتذار التي بثته القناة عن هذه "الجريمة"، والتنبيه عليها بعدم تكرار مثل هذه الجريمة مرة أخرى باعتبارها تخالف المعايير الصادرة عن المجلس وقانون الإعاقة الذي أقره مجلس النواب.