اقفلوا القهاوي مش عاوزين المرض ينتشر.. نواب يرفضون رفع حظر التجوال

رفض أعضاء بمجلس النواب، فتح ساعات حظر التجوال وفتح القهاوى والمحلات التجارية وعوده الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

قال عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب، إنّه حفاظا على الشعب المصري، أطالب مجلس الوزراء أن يتمسك بتفعيل حظر التجوال، واستخدام الإجراءات الاحترازية، بل على الدوله أن تقدمه ساعاته بقوة، خاصة مع الأعياد والأيام المقبلة.

وأوضح: "ده هيزود المشاكل وانتشار المرض، وإحنا عايزين بقدر الإمكان يبقى الحفاظ على المصريين، أنا مع تشديد الإجراءات ولست مع تخفيفها"؟

وطالب النائب، البنوك ومكاتب البريد، بعمل مظلات حماية المواطنين من العملاء من كبار السن أصحاب المعاشات والسيدات، أمام الماكينات الإلكترونية، حفاظا على التباعد الاجتماعي، خاصة أنّ العملاء يجب أن يكونوا موضع احترام.

وأضاف نبيل بولس، عضو مجلس النواب، أنّ عودة الكافيهات والمقاهي لن يكون له ضوابط أو اشتراطات تنفذ، ولا تخضع للسيطرة عليه، متابعا: "ممكن في مكان شعبي واحد أكتر من 14 ألف قهوة، فين التباعد الاجتماعي في قهوة 5 متر، وواخدة شارع كامل؟".

وتابع: "لو رجعت القهاوي عشان الإجراءات الاحترازيه وتنفذ التباعد الاجتماعي، فكل قهوة عاوزة شارعين عشان بس تفتح، غير مخاطر الشيشة".

وطالب بولس، الدولة، بإعادة النظر في فتح وغلق المحلات التجارية والقهاوي والمطاعم، وتنظيم مواعيد عملهم ليلا: "مينفعش البلد كلها تبقى سهرانة في الشوارع ونقول مفيش عمل، لازم نستغل طاقة الشباب في العمل، أنا مع فكره غلق القهاوي عشان مش دي اللي هتدور عجلة الاقتصاد، العجلة هتدور بالنوم بدري والصحيان بدري عشان نشوف حال بلدنا".