خطوات حصول طلاب "أولى وتانية ثانوي" على كود جلسة الامتحان وكلمة المرور

أدى طلاب الصف الأول الثانوي صباح أمس، امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيًا على التابلت من المنزل، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وفقًا للفترات الزمنية المحددة لكل محافظة.

ومن المقرر أن ينتهي طلاب الصف الأول الثانوي، من الامتحانات يوم 20 مايو الجاري، فيما ينتهي طلاب الصف الثاني الثانوي، يوم 17 مايو الحالي.

ويمكنك التأكد من الحصول على رقمك التعريفي عبر الرابط: https://studea.emis.gov.eg/، عن طريق إدخال الرقم القومي للطالب، وتاريخ الميلاد، والمحافظة والنوع، ثم تسجيل الدخول.

ثم يدخل الطالب، على موقع الوزارة، للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور، وأكواد الجلسة لكل مادة، لاستخدامها في الدخول على الامتحان عبر الرابط:

للحصول اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد الجلسة لكل مادة لاستخدامها في الدخول على الامتحان من موقع https://thaneduone.emis.gov.eg.

كما يمكن للطلاب، مشاهدة دروس للمراجعة من خلال موقع منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، وفقًا للجدول المعلن بالمنصة عبر الرابط: https://stream.moe.gov.eg/.

ويمكن للطالب، أن يسجل حضوره للاختبار يوميًا، وتسجيل شكوى أثناء الاختبار عبر الرابط: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain/.

ويجري تسجيل الحضور والشكاوى التقنية عليه فقط، دون وجود خانة لتسجيل غياب الطلاب، لأنّ عدم تسجيل الطالب الكود التعريفي الخاص به خلال فترة الامتحان المقررة، وفقًا لتوقيت كل محافظة يعد غيابًا، وعلى الطالب التقدم بعذر مقبول لذلك.

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