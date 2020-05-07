متحدث الوزراء يرجح استمرار ساعات الحظر كما هي حتى نهاية رمضان

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء سيعلن غدا، الإجراءات التي ستتبعها الدولة المصرية الأسبوعين المقبلين، وآخر أسبوعين في شهر رمضان، "ولن يكون هناك تغيير كبير في ساعات الحظر، ومن المرجح الاستمرار كما هو الوضع في الوقت الحالي، حتى نهاية شهر رمضان".

وأوضح سعد: "سيتم مراجعة الموقف قبل عيد الفطر، بعد مراجعة الوضع الوبائي، لنقرر ما سنفعل في عيد الفطر، ومن الوارد الحظر يوم العيد، ولكن كل هذا سيتم تقريره بناءً على الإصابات والوضع الوبائي".

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن في رمضان الوضع سيستمر كما هو عليه، ولن يكون تغيير فيما يخص المطاعم والمقاهي والنوادي والسينمات والمسارح، سيظل كما هو في شهر رمضان، والحديث عن إجراءات العيد سابق لأوانه.