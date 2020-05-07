ترامب يستخدم "الفيتو" ضد قرار للكونجرس لكبح أي عمل عسكري ضد إيران

استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حق النقض"الفيتو"، ضد قرار أصدره الكونجرس، لكبح أي عمل عسكري ضد إيران، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأعلن البيت الأبيض، أن ترامب استخدم حق الفيتو ضد قرار الكونجرس، حول الحد من صلاحياته لإطلاق العمل العسكري ضد إيران.

الرئيس الأمريكي: استهداف سليماني لم يؤدي إلى أي تصعيد خطير للهجمات ضد بلادنا

واعتبر ترمب في بيان، نشره البيت الأبيض، أمس الأربعاء، أن هذا القرار كان قرارا مهينا جدا، قدمه الديمقراطيون ضمن استراتيجيتهم للفوز بالانتخابات يوم 3 نوفمبر المقبل من خلال إحداث الانقسام في الحزب الجمهوري"، بحسب تعبيره.

وأشار الرئيس الأمريكي، أن تصويت "الجمهوريين القليلين" لصالح القرار صب في مصلحة الديمقراطيين، وأنه سيضعف من سلطة الرئيس في انتهاك للمادة الثانية من الدستور وسيعرض حياة المواطنين الأميركيين للخطر، بحسب تعبيره.

واوضح ترامب، أن القرار أيضا من شأنه أن يضعف قدرات الرئيس على حماية القوات الأمريكية ومصالح الولايات المتحدة وحلفائها، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

وأشار ترامب إلى أن استهداف قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري قاسم سليماني في يناير الماضي، لم يؤدي إلى أي تصعيد خطير للهجمات ضد الولايات المتحدة، وهو ما كان يخشاه مقدمو القرار.

جدير بالذكر، أن الكونجرس بمجلسيه أصدر في مارس الماضي حين قرارا أيده الديمقراطيون وقسم من المشرّعين الجمهوريين، يكبح أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران.