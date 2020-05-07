الوزراء: زيادة المصابين متوقعة ومن الوارد تخطي حاجز الـ400 في اليوم

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لاتزال قادرة على مواجهة الموقف فيما يخص أزمة فيروس كورونا، والمستشفيات والتجهيرات متوفرة، مشددا على أن أجهزة التنفس الصناعي متوفرة، ووزيرة الصحة أكدت أن العدد المستخدم اليوم، 50 جهاز تنفس صناعي فقط، وهو عدد قليل، مقارنة بالعدد الإجمالي للمصابين ولا يذكر.

وأشار سعد، إلى أن 1800 شخص تعافوا من كورونا وعادوا لمنازلهم، موضحا أن عدد من تحولوا من إيجابي لسلبي تخطى 2000 شخص، كاشفا أن الجزء النفسي يلعب دور كبير في الشفاء، والمصابين ممن يتلقون العلاج في المدن الجامعية، لاحظنا سرعة الاستجابة لهم وشفائهم، ومتوسط الشفاء في المدن الجامعية 4 أيام، و10 أيام في المستشفى، مما يوضح سرعة الشفاء العالية جدا بسبب العامل النفسي، "قاعد في مدينة جامعية مش مستشفى".

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد" أن الفترة المقبلة، متوقع الزيادة أكثر من ذلك، ووارد تخطي حاجز الـ400 إصابة في اليوم، لكن الدولة وكل شئ تحت السيطرة، ولا يوجد نقص في أجهزة التنفس الصناعي، ولايوجد أي ضغط من أي نوع، وهناك مستشفيات لم تستخدم بطاقة كاملة، وتمت إضافة مستشفيات الصدر والحميات لعلاج المرضى.