"التعليم" تعلن موعد تسليم الأبحاث الورقية في أسوان

أعلن الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم في أسوان، مواعيد تسليم الأبحاث الورقية بمختلف المراحل التعليمية.

ويجري تسليم الأبحاث الورقية في المدارس بدءاً من يوم السبت 9 مايو وحتى الخميس 14 مايو.

يتم تسليم أبحاث طلاب الصف الثالث والرابع بالمرحلة الابتدائية خلال أيام 9 و10 و11 مايو، والصف الأول الإعدادى خلال يومي 9 و10 مايو، والصف الأول الثانوى خلال أيام 9 و10 و11 مايو.

فيما يجري تسليم أبحاث الصفين الخامس والسادس الابتدائي، أيام 12 و13 و14 مايو، والصف الثاني الإعدادي أيام 11 و12 مايو ، والصف الثالث الإعدادى يومى 13 و 14 مايو ، والصف الثاني الثانوي منازل ومجندين ودمج أيام 12 و 13 و 14 مايو، فيما جرى تحديد يوم السبت 16 مايو لتسليم أبحاث جميع المتخلفين عن الأيام المحددة لهم.

وأشار السيد الفيومي إلى ضرورة رفع البحث الإلكتروني، على منصة المدرسة (Edmodo) بمعرفة الطالب وولي الأمر خلال نفس الأيام المحددة لكل مرحلة تعليمية.