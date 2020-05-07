الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على الوجه البحري غدا.. والعظمى بالقاهرة 34

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاعا آخر في درجات الحرارة، وتوقع الخبراء أن يسود غدا طقس غائم جزئي على القاهرة والوجه البحري، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري والطقس حار.

كما توقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية طقس غائم، وهناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة وطقس معتدل على السواحل الشمالية.

وتوقع الخبراء، أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس حار، وأن يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، وليلا تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس بارد والرياح نشطة، كما توقع الخبراء أن يكون طقس جنوب الصعيد معتدلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا فهي كما يلي:

القاهرة 34 17

الإسكندرية 26 18

مطروح 22 16

سوهاج 36 21

قنا 37 21

الأقصر 37 22

أسوان 38 22