بالصور.. "التنبؤ بالفيضان" ينشر خرائط سقوط الأمطار حتى السبت

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، خرائط أماكن توقع سقوط الأمطار عليها، خلال الأيام المقبلة.

وتشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار، في الفترة من اليوم 7 مايو وحتى 9 مايو الجاري.

كما تشير نتائج تشغيل النموذج الرياضي للتنبؤ بالطقس والأمطار على منابع حوض نهر النيل، إلى أنّه من المتوقع أن تشهد الهضبة الإثيوبية تساقط أمطار خفيفة إلى غزيرة اليوم، تتراوح بين 1 إلى 20 مللي، فيما تشهد منطقة المستنقعات أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3 إلى 30 مللي، والبحيرات الاستوائية تشهد تساقط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح شدتها بين 3 إلى 25 مللي.

وعن يوم الجمعة، فمتوقع أن تشهد الهضبة الإثيوبية تساقط أمطار خفيفة إلى غزيرة، تتراوح بين 3 إلى 30 مللي، فيما تشهد منطقة المستنقعات أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 1 إلى 15 مللي، والبحيرات الاستوائية تشهد تساقط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح شدتها بين 3 إلى 25 مللي.

أما عن يوم السبت، فمتوقع أن تشهد الهضبة الإثيوبية تساقط أمطار خفيفة إلى غزيرة، تتراوح بين 3 إلى 25 مللي، فيما تشهد منطقة المستنقعات أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 1 إلى 20 مللي، والبحيرات الاستوائية تشهد تساقط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح شدتها بين 5 إلى 40 مللي.

ويمكن الاطلاع على خرائط الأمطار لليوم حتى السبت المقبل من خلال الصور التالية:

خريطة سقوط الأمطار اليوم الخميس 7 مايو

خريطة سقوط الأمطار يوم الجمعة 8 مايو

خريطة سقوط الأمطار يوم السبت 9 مايو