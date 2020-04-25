الأرصاد: الحرارة تصل لـ16 درجة.. وارتفاع تدريجي بعد 48 ساعة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم انخفضت بشكل كبير عن الأمس، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 16 درجة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

وأشار "شاهين"، خلال برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "EXTRA NEWS"، اليوم السبت، إلى أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاع تدريجي وطفيف بعد 48 ساعة.

أوضح مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم 25 درجة، أي بانخفاض 10 درجات عن الأمس، منوها بأنه يسود طقس بارد إلى شديد البرودة على بعض المناطق، وستستمر تلك الحالة على مدار اليوم وغدا.