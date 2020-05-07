"100 مليون صحة" تقدم أبرز 7 أضرار للوجبات السريعة

"حاول تستغل فترة وجودك في البيت مع العيلة وغير من عاداتك غير الصحية في الأكل، وكُل أكل بيتي صحي فيه كل العناصر الغذائية اللي هتفيد جسمك، وابعد عن الوجبات السريعة لأنها مليانة دهون ومش هتمد جسمك بأي فوايد"، هكذا بدأت "مبادرة 100 مليون صحة" نصائحها للمواطنين مع استمرار فترة الحظر وشهر رمضان وخطورة الوجبات السريعة.

- يسبب تناول الوجبات السريعة تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.

- الإسراف في تناولها والمشروبات الغازية يؤدى إلى مرض السكر.

- والإسراف أيضا يعرض من يتناولها بأن يكون أكثر إصابة بأورام السرطان.

- تسبب فقر الدم وضعفا عاما في الجسم نتيجة عدم احتوائها على عناصر غذائية مهمة لبناء الجسم.

- الوجبات السريعة تعتبر سببا من أسباب الإصابة بأمراض الربو والجهاز التنفسى.

- تسبب مشاكل عديدة فى الجهاز الهضمى أبرزها جرثومة المعدة والالتهابات والقرح وذلك لأنها تكون بنسبة كبيرة ملوثة.

- تتسبب الوجبات السريعة أيضا في زيادة وزن الأطفال، حيث إنها تحتوى على دهون مشبعة.