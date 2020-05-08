الحلقة 14 من "النهاية".. زين يستعد للحرب بصناعة أعداد كبيرة من الروبوت

بدأت الحلقة الـ14 من مسلسل "النهاية" بمواجهة المهندس زين "يوسف الشريف" لصديقه أدهم، الذي دعاه للعمل بالواحة بمعرفته للحقيقة الكاملة حول تواجده في الواحة وعمله الحقيقي، ليخبره أدهم، أن الواحة يجري تجهيزها لتكون نسخة مصغرة للعالم ما بعد الحرب، ليعيش بها الأغنياء والعلماء فقط.

ويستضيف رجل الأمن مؤنس، أحد مهندسي صناعة الروبوت ليسأله بعض الأسئلة حول قدرات الروبوت وما يستطيع فعله ليتأكد من شكوكه حول حقيقة زين، ليخبره المهندس أن هناك نوع من العقل الاصطناعي المطور ذاتيا، عندما يندمج مع وعي حقيقي لإنسان يتذكر كل ما فعله البشر في أسلافه من الروبوت، مما يجعله قادر على تدمير البشرية انتقاما منهم، ليتأكد مؤنس من شكوكه.

يذهب الروبوت زين، لمصنع إنرجي كو، حيث يجري عقاب المخالفين والسجناء بالعمل به، محاولا أخذ أحد رجال مراد المحروقي، ليدله على مكانه، وعندما يعترض طريقه رجال الأمن يصطدم بهم ويقتلهم جميعا ويأخذ الصبي مستقلا سيارة لمكان مراد، ويفر جميع العمال والسجناء هاربين من المصنع.

وعندما يعلم مؤنس بما فعله الروبوت في مصنع إنرجي كو، يغضب بشده ويأمر رجال الأمن بالبحث عن الريس عزيز والعثور عليه بأي ثمن كان، وتنتشر أجهزة الدرونز والتي على الفور تخبر رجال الأمن بمكان تواجد عزيز.

يذهب الروبوت زين، لمراد المحروقي، ويطلب منه التعاون معه لتصنيع المشروع الخاص به، ليجعل له مكانة مميزة في العالم الذي يقوم ببنائه، ويطلب منه توفير الكثير من المعدات التي تساعده على صناعة الآي سي، ولكنه في الحقيقة له هدف آخر وهو تصنيع أعداد كبيرة من الروبوتات لافتعال حرب بين البشر والروبوت ليجري القضاء على البشر بها، ليعده مراد المحروقي أنه سيساعده.

وفي مشهد آخر، يحاول صديق الريس عزيز، الذي يختبأ عنده، والذي يصادف كونه صديق رضوى، زوجة المهندس زين، معرفة حقيقة اختباء الريس عزيز، ليخبره "سعادة" أنه قام بمساعدة "صباح" في تصنيع روبوت يشبه المهندس زين، وأن هذا الروبوت خرج عن السيطرة، وعندما يعرف تلك الحقيقة يحاول الاتصال برضوى ليبلغها بحقيقة خيانة زين لها ولكنها لم تجبه.

وتنتهي أحداث الحلقة باتصال ابن صاحب شركة إنرجي كو، والذي يسكن بالواحة، بالمهندس زين، ليبلغه أنه يريد أن يفصح له عن شيء مهم وضروري حول حقيقة تواجد زين بالواحة، وحقيقة العمل الذي يقوم به، وعندما يذهب له زين يجده مقتولا.

جدير بالذكر، أن مسلسل "النهاية" يعرض على قناة "ON E" في الساعة 10:15 مساء، ويعاد مره أخرى الساعة 2 صباحا، بطولة الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ.