عمرو سمير عاطف: دائما ما أقدم تجارب هي الأولى في مصر والشرق الأوسط

قال عمرو سمير عاطف، مؤلف مسلسل النهاية، إنه دائما ما يقدم تجارب يراها هي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط: "أنا بكتب عن مستقبل سيئ علشان منبقاش كدة، وفيه جزء كبير من النهاية هو تحذير لما قد يؤدى الظلم والطغيان على الأرض بنا لهذه المرحلة".

وأضاف "عاطف"، خلال مداخلة له ببرنامج "قصارى القول"، والمذاع على فضائية "روسيا اليوم"، أنه يري أن رد فعل الخارجية الإسرائيلية على الحلقة الأولى من المسلسل تعتبر مبالغة، موضحا أن هناك عددا من الجنود الإسرائيلين قاموا بإجبار طفل فلسطيني على سكب الجاز على نفسه وقاموا بإشعال النيران فيه: "ده نهاية هتكون إيه".

وأكد أن بيل جيتس تنبأ بما يحدث في العالم حاليا عام 2015: "قدر عدد المتوفين بفيروس كورونا من 10 لـ20 مليون، وهياخد 3 سنين علشان نرجع للسابق"، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأمور التي ستختلف اقتصاديا واجتماعيا.