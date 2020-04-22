مدحت العدل: لا مقارنة بين إغلاق المساجد والكنائس وتصوير المسلسلات

استنكر الدكتور مدحت العدل، مقارنة الكثير من المواطنين بين إجراءات غلق المساجد والكنائس، ضمن تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وبين استمرار تصوير المسلسلات، موضحًا أن المساجد يوجد بها الآلاف من المواطنين، ولا يوجد سيطرة على أحد بها، فالمساجد ليست عدوة للمسلسلات، ولا نقيضة لها.

وأضاف العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن بعض المواطنين غير مدركين أنه هناك بيوت مفتوحة من هذه المسلسلات، "المسلسلات مش يسرا ولا مدحت العدل، بل غير المرئيين هم العدد الأكبر، عامل الشاي فاتح بيت، وغيرهم، وهي صناعة كبيرة، ونراعي زيادة عن هذا تأثير الوجدان، وأن مصر قوتها الناعمة هي المسلسلات والأفلام".

وتابع، أن أوبريت "أنت أقوى"، كان له تأثير كبير في العالم العربي كله، لأن مصر الوحيدة هي التي قامت بعمل أوبريت وتجميع مطربين من الدول العربية، لكن المبادرة مصرية، مؤكداً أننا نقدم فن يؤثر في المواطنين مثل "حارة اليهود، الداعية، حديث الصباح والمساء"، ونقدم فن يؤثر في الناس.

وأوضح، أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، أثناء التصوير، ويوميا يتم الكشف على الممثلين، مشيرا إلى أنه مثلما تأثر العالم كله من فيروس كورونا، تأثرت السينما.