المساجد مغلقة في الجمعة الثالثة لشهر رمضان: صلوا في بيوتكم

تشهد المساجد غياب تام في شهر رمضان والجمعة الثالثة للشهر الكريم، في ظل قرارات وزارة الأوقاف بتعليق صلاة الجماعة والجمع وغلق المساجد بسبب وباء كورونا وخطورة التجمعات من انتشار الفيروس.

ويتضمن أذان النوازل للجمعة جملتي "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا .. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا" على نحو ما تم في الجمعة الماضية وما قبلها.

وأكدت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الرسمي، أن المسموح به في المساجد خلال شهر رمضان المبارك في ظل الظروف الراهنة هو رفع أذان النوازل دون سواه، وذلك في المساجد دون الزوايا والمصليات، حيث يستمر غلق الزوايا غلقا تاما، وضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان، مؤكدة الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنسان.

وأوضحت الوزارة أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها أو يقصر في عمله بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.

كما شددت الأوقاف، عبر موقعها الرسمي، على أن الجمعة لا تنعقد دون إذن ولي الأمر أو من ينيبه في إقامتها، كما أن إقامة الجمعة بالمخالفة لجهات الاختصاص في الظرف الراهن إثم ومعصية،فلا تنعقد في الطرقات أو أمام المساجد أو الزوايا أو فوق أسطح المنازل، وأن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة من المخالفات.