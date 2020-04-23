تنبيه مهم من وزارة الأوقاف لجميع العاملين بها

قال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنه دفعًا لأي التباس نتيجة تعديل أو تغيير بعض عناوين ما ينشر على موقع الوزارة وصفحتها الرسمية نرجو من جميع العاملين بالوزارة على جميع المستويات الوظيفية عدم استقاء المعلومات الخاصة بواجبهم الوظيفي إلا من خلال ما ينشر على الموقع الرسمي للوزارة أو ما يبلغ لهم من خلال رؤسائهم المباشرين.

وأضاف حسن في تصريح له: "ثقتنا البالغة في حسن فهم العاملين بالأوقاف لصحيح دينهم و لواجبهم الوطني، ومراعاتهم للضوابط الشرعية والمصلحة الشرعية والوطنية معًا، وحرصهم الشديد على تفويت الفرصة على أعداء الوطن المتربصين به، وعلى الكتائب الإلكترونية لجماعات الشر والضلال الذين لا يراعون حرمة الشهر الشريف ولا يتقون الله في دين ولا وطن".