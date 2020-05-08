الجمعة الثالثة في رمضان.. الطيب وجمعة وعلام يؤدوها ظهرًا في منازلهم

تؤدي قيادات لمؤسسات الدينية الجمعة الثالثة في رمضان، ظهرًا في ظل قرارات تعليق صلاة الجماعة والجمع وغلق المساجد بسبب جائحة كورونا.

ويؤدي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الجمعة ظهرًا بمنزله في الأقصر، حيث يتواجد هناك في تلك الفترة

ويصلي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الجمعة ظهرًا بمنزله بالقاهرة داعيا المصريين للصلاة بيوتهم، كذلك الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية يؤدي الجمعة ظهرًا بمنزله بالبحيرة، داعين المصليين لآداء الجمعة ظهرًا في منازلهم.

ويؤدي الجمعة ظهرًا بمنزله الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والدكتور هشام عبد العزيز الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.