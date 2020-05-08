فض سوق في التل الكبير للوقاية من كورونا

ترأس سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة التل الكبير في الإسماعيلية، حملة لفض سويقة أقامها الباعة الجائلون بالمخالفة للتدابير الاحترازية بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس المدينة، على الحرص على تطبيق القانون حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وعدم السماح بوجود التجمعات لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "جرى تنفيذ حملة تعقيم وتطهير لقرية أبوحليفة لليوم الثاني على التوالي، بعد ظهور حالة إيجابية لسيدة في إحدى العيادات الطبية، وجرى عزل السيدة ونقلها لمستشفى العزل بأبو خليفة مع تعقيم القرية ومنازلها وتعقيم القطاع البحري وقرية الشنواني".