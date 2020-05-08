خبير مياه: مشكلات فنية في جسم سد النهضة تمنع التخزين

قال عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن هناك مشكلات فنية في عملية إنجاز البناء الضخم لجسم سد النهضة جعلت أديس أبابا تعلن عزمها تخزين 5 مليارات متر مكعب فقط من المياه خلال موسم الأمطار الحالي، على الرغم من طلبها خلال مفاوضات واشنطن في يناير الماضي، أن يكون الملء الأول للخزان بقيمة 18 مليار متر مكعب تقريبا.

وأكد على أن ذلك يعني أن الجسم الخرساني للسد غير جاهز لتحمل تلك الكمية، وأن الإصرار على الملء كان لأسباب سياسية من الحكومة قبل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في أغسطس الماضي، وتم تأجيلها لاحقا بسبب حالة الطوارئ الناتجة عن فيروس كورونا.

وتابع أنه بعد تأجيل الانتخابات الإثيوبية أصبح من غير الضروري ملء خزان السد حاليا، خصوصا أن مصر لن تقبل بتخزين مليار متر مكعب واحد من المياه من دون اتفاق، لأن ذلك سيكون خرقا لمبدأ التوافق على الملء والتخزين، بالتالي قد يكون التحرك في مجلس الأمن عاملا إضافيا للضغط على صانع القرار الإثيوبي، لتأجيل خطوة الملء وإتاحة عام آخر قد يتم فيه التوصل لاتفاق.

كما أشاد شراقي بالخطوة المصرية التي اتخذتها بإرسال خطابا إلى رئاسة مجلس الأمن بشأن تطورات قضية سد النهضة ومراحل المفاوضات.

وفي فبراير الماضي، كان من المتوقع أن توقع مصر والسودان وإثيوبيا على اتفاق، في واشنطن، بشأن ملء خزان سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط على الاتفاق بالأحرف الأولى.

واستضافت الولايات المتحدة جولات عدة من المحادثات في واشنطن، بحضور وزراء من الدول الثلاث وممثلين للبنك الدولي، بعد سنوات من المفاوضات الثلاثية الفاشلة.

ووضعت إثيوبيا حجر الأساس لسد النهضة في إبريل 2011، بدراسة فنية غير مكتملة وهو ما رفضته مصر التي تعتمد على مياه النيل الأزرق بنسبة 85% من احتياجاتها.

وهناك خلافات بين الأطراف بشأن ملء خزان السد الجاري إقامته قرب الحدود مع السودان على النيل الأزرق.