طبيب جراحة تجميلية يحكي كواليس تصوير إعلان محمد صلاح في شبرا

"100 مليون بنروح ونيجي كل واحد في اتجاه.. كل واحد عنده قصة عن نجاحه في الحياة"، إعلان يستعرض أنواع مختلفة من السائقين على الطريق، وبطله الأول اللاعب العالمي محمد صلاح نجم مصر وليفربول، الذي يبدأ الإعلان وهو يتحدث عن 100 مليون حكاية تستحق أن تحكى.

الطبيب عمر سعد حجازي، نائب جراح تجميل، (26 عاما) يشارك في إعلان إحدى زيوت السيارات، قال: إن التصوير داخل مصر كان 3 أيام تقريبا، أما أيام تصويره كانت في شبرا وتم تصوير كل المشاهدة خلال يوم واحد.

وتابع "عمر"، الذي يهوي التمثيل، أن التصوير كان قبل رمضان بفترة كبيرةـ وكذلك قبل انتشار فيروس كورونا في العالم بشكل كبير، موضحا أنه كان سعيدا بمكالمة مكتب كاستنج أحمد محي لإخباره بأنه تم اختياره للإعلان وكان متحمس لتقديم شيء جيد لأنه إعلان وحملة كبيرة مع محمد صلاح، ورغم إنه لم يكن يعلم توقيت الإعلان إلا أنه تمنى عرضه خلال شهر رمضان.

أما يوم التصوير، يتابع "عمر" أن الأمر كان منظما جدا وخصوصا في المواعيد، وأن الفريق بالكامل من إخراج وتصوير وإنتاج وملابس كان على احترافية كبيرة، في البداية الاستايلست بدأت تجهز معايا الملابس وتنسيقها وبعدين انتقلنا لمكان التصوير وكان مساعد المخرج أحمد حسني يساعدني على حفظ كلمات الأغنية ومراجعتها قبل التصوير مما سهل وسرع وقت التصوير.

"كانت معادلة صعبة أوي بين الحفاظ علي دراستي وممارسة التمثيل، ودايما كانت دراستي رقم واحد لأن في الأول أنا دكتور وبحب الطب ولكن أجد شغف كبير جدا جدا في التمثيل كنت بمثل في كل فرصة تجيلي في المسرح أو أفلام قصيرة وفضلا عن الفيديوهات على السوشيال ميديا وأتمنى أعرف أحافظ على المعادلة ما بين شغلي اللي بحبه كجراح تجميل وشغفي وهو التمثيل، بحسب "عمر".

ويضيف عن هوايته التي يتمنى أن تتحول لاحتراف "موضوع التمثيل من زمان قوي أيام المدرسة بس ماكانش في فرصة في المدرسة للممارسة، حاولت أوصل إزاي أمثل، وروحت مكاتب كتير بس كنت صغير وماكانش عندي أي خبرات لما دخلت الجامعة، وكلية طب عين شمس اتجهت لمسرح الجامعة، وكانت بداية ممارسة التمثيل بجد واتعلمت كتير هناك".