كل يوم خدمة من البيت.. خطوات سداد مخالفات المرور إلكترونيا

استكمالا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورون المستجد، وتنفيذا لتوجيهاتها بتحويل جميع الخدمات ليتم إجراءها إلكترونيا، أتاحت النيابة العامة إجراء خدمات المرور الإلكترونية، على مستوى محافظات الجمهورية لإجراء العديد من الخدمات مثل الاستعلام والتظلم على المخالفات، وسدادها إلكترونيا، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية خطوات دفع وسداد المخالفات إلكترونيا، كالتالي:

- الدخول على موقع النيابة العامة من هنـــا.

- اختيار أيقونة خدمات المرور وكتابة بيانات توصيل الشهادة بدقة.

- ثم الضغط على "إرسال الطلب" لتظهر تفاصيل السداد.

- ثم يتم اختيار وسيلة الدفع التي يرغب بها صاحب الطلب.

- والضغط على الاستمرار.

- ثم تظهر استمارة بها عدة بيانات لملأها.