بسبب رئيسها السابق.. جورجيا تستدعي سفيرها في كييف

قال وزير الخارجية الجورجي دافيد زالكالياني، إن رئيس جورجيا السابق ساكاشفيلي، متهم من قِبل محكمة جورجية وتم إصدار مذكرة اعتقال للقبض عليه، "وهذا ما أصدرنا من أجله قرارا باستدعاء سفير جورجيا في أوكرانيا، تيموراز شاراشينيدزي، للتشاور في تبليسي".

وأكد زالكالياني، في بيان حسبما نقلت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، على أن ذلك القرار لا يعني النظر في إنهاء العلاقات الدبلوماسية أو الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

جدير بالذكر، أن ساكاشفيلي ترأس جورجيا خلال الفترة ما بين 2004 و2013، وهو مطلوب على خلفية عدة قضايا جنائية.