الاحتلال يصيب 4 فلسطينيين بالرصاص في كفر قدوم

أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن المسيرة انطلقت بمشاركة المئات من أبناء القرية، تنديدا بنية حكومة الاحتلال ضم أراض فلسطينية محتلة.

من جهته، قال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من عدة اتجاهات، وأطلقت وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 4 شبان بجروح وصفت بالطفيفة، والعشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وأشار شتيوي إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا عددا من المنازل في القرية، كما أطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين الذين تواجدوا على أسطح المنازل، دون وقوع إصابات.