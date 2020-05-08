"صحة ميت غمر": تسجيل حالتي إصابة ووفاة بكورونا

أعلن الدكتور أحمد الطوبجي، مدير الإدارة الصحية بميت غمر، اليوم، عن تسجيل حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات بمركز ومدينة ميت غمر إلى 19 حالة.

وذكر "الطوبجي" على صفحته بفيس بوك، أن الحالة الجديدة لشاب عمره 37 عاما، مقيم بقرية "صهرجت الكبرى"، وجاري نقله إلى مستشفى الحجر الصحي .وفي نفس السياق، أوضح مدير الإدارة الصحية، أنه توفي اليوم أحد سكان قرية " دنديط "عمره 65 عاما، على إثر إصابته بالفيروس، ليصبح الوفاة السادسة في نطاق المركز.

وأكد شفاء حالة عمرها 30 عاما، كانت مصابة بالفيروس من قرية "ميت ناجي" وعودتها سالمة من مستشفى العزل بحالة جيدة . وأوضح أن التحاليل الخاصة بالحالات القادمة من قري( كفر بهيده، دقادوس، جصفا، مدينة ميت غمر ) جميعها جاءت سلبية وجاري إعادة التحاليل لسيدة عمرها 66 عام من دقادوس.وناشد أهالي ميت غمر بضرورة اتباع التعليمات لتجنب هذه الزيادة المتسارعة في أعداد الإصابات .