حملة تطهير ونظافة لشوارع مدينة القنطرة شرق خلال الفترة المسائية 

أكد اللواء عمر إدريس رئيس مدينة القنطرة شرق، استمرار تنفيذ حملات النظافة والتطهير والتعقيم بالمدينة القديمة والجديدة بمركز القنطرة شرق خلال الفترة المسائية، بمعرفة جهاز تحسين البيئة وبمشاركة شباب القنطرة شرق وبإشراف المهندس محمد على سكرتير المركز والمدينة، ومحمد صابر مساعد رئيس المدينة وإبراهيم هيكل.

وأكد "إدريس" على تكثيف حملات التعقيم والتطهير وخاصة فى الفترة المسائية حيث يتم تعقيم الشوارع والمنازل داخل المدينة والقرى التابعة لها كإجراء احترازى ووقائي ضد الفيروس وحماية للمواطنين.

وأضاف رئيس مدينة القنطرة شرق أن من بين الإجراءات التى يتم اتخاذها للوقاية من كورونا حملات النظافة المستمرة ورفع المخلفات والتخلص المتواصل من القمامة وبشكل أمن من خلال سيارات تقوم بنقل القمامة من نقاط التجمع إلى المقالب العمومية خارج المدينة.