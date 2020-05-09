الجسر الجوى الاستثنائي للطيران ينجح في إعادة 1463 مصريا خلال 24 ساعة

نجحت وزارة الطيران المدني، خلال الـ 24 ساعة الماضية في مد جسرها الجوي، لإعادة 1463 مصري من العالقين بالخارج وذلك من خلال تسيير 11 رحلة إستثنائية إلى كل من «واشنطن وإسطنبول وجدة والرياض والكويت ودبي وناجامينا وعنتيبي وكيجالي والسودان وتركيا» في أكبر تشغيل لرحلات الإجلاء منذ بدء الجسر الجوي، لإعادة المصريين العالقين بمختلف دول العالم، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة، إن شركة مصر للطيران سيرت وحدها 8 رحلات، أقلعت من مطار القاهرة الدولي، اتجهت إلي العاصمة واشنطن وجدة وإسطنبول ودبي والكويت والرياض، بينما سيرت شركة ايركايرو 3 رحلات اثنين إلى الكويت وواحدة إلى كيجالي والخرطوم وعنتيبي.

وانقسمت العودة إلى مطاري القاهرة ومرسى علم، لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم حجز العائدين بأماكن العزل، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.