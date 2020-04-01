الطيران المدني تنفي ظهور حالات إصابة بين موظفي فندق مريديان المطار

نفى المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية حول عمل عزل كامل لفندق ميريديان المطار، بعد ظهور حالات إصابة لموظفين داخل الفندق بفيروس كورونا، وفرض الحجر الصحى على الفندق.

وأكد المحاسب مجدى إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، والمتواجد حاليا داخل الفندق برفقة اللواء إيهاب طه مساعد رئيس مجلس الإدارة لمباني الركاب الثلاثة، والدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بشركة الميناء، وذلك من أجل تقصى الحقيقة بشأن الخبر الذى تم تداوله، مؤكدا عدم ظهور أى حالات اليوم فى فندق ميريديان المطار أو محيط مطار القاهرة الجوى، مهيبا بالمسئولين فى مطار القاهرة الجوى ضرورة تحرى الدقه وعدم نشر أخبار أو معلومات غير صحيحة تتسبب فى إثارة الرأى العام، والرجوع إلى بيانات وزارة الصحة الرسمية الصادرة فى هذا الشأن.