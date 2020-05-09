تداعيات "كورونا": "سلبية" 18 عينة للأطقم الطبية في"بنها الجامعى" و 20 إصابة من "الجيش الأبيض" بأسوان

فى الوقت الذى أكدت فيه إدارة مستشفيات جامعة بنها «سلبية» 18 عينة تم سحبها من أفراد الأطقم الطبية الذين كان يشتبه فى إصابتهم بفيروس «كورونا»، ليتوقف عدد المصابين بين العاملين بالمستشفى الجامعى عند 20 حالة، كشف مستشفى أسوان الجامعى، أمس، عن إيجابية 20 حالة من أفراد «الجيش الأبيض»، كما أعلنت جامعة الزقازيق عن إغلاق مستشفى القلب والصدر، بشكل مؤقت، بعد تأكيد إصابة اثنين من أفراد طاقم التمريض بالمستشفى، التابع للجامعة.

ونعت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، شهيدتين جديدتين من «الجيش الأبيض»، ليرتفع عدد الوفيات بين أطقم التمريض إلى 4 حالات، مشيرة إلى أن المتوفاة الأولى تُدعى «عواطف عبدالصادق أحمد البرماوى»، 57 سنة، وافتها المنية داخل مستشفى العزل، والثانية تُدعى «ابتسام عبدالفتاح إبراهيم»، توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس «كورونا»، أثناء عملها بالمستشفى، وقررت النقابة دعم أعضائها من المصابين بالفيروس المستجد بمبلغ 2000 جنيه، وصرف 20 ألف جنيه لحالة الوفاة.

وفى القليوبية، قال مدير مستشفى بنها الجامعى للشئون العلاجية، الدكتور عمرو الدخاخنى، إنه تم إجراء تحاليل لأكثر من 140 مسحة تم سحبها من الطاقم الطبى وجميع العاملين بالمستشفى، دون تسجيل أى إصابات جديدة، وأضاف أن هذه الفحوص جاءت فى إطار المتابعة المستمرة من إدارة مستشفيات جامعة بنها للاطمئنان على سلامة الأطقم الطبية، ومتابعة حالات المصابين منهم أثناء وجودهم داخل مستشفيات العزل، مشيراً إلى أن جميع الحالات الإيجابية مستقرة وتستجيب للعلاج.

كما أكدت الدكتورة أسماء عربى، نائب مدير مستشفى قها لعزل مصابى «كورونا»، فى تصريحات لـ«الوطن»، ارتفاع عدد حالات الشفاء التى غادرت المستشفى إلى 141 حالة، بعد خروج اثنين من المتعافين أمس، بينهم قائد فريق نادى بنها الرياضى، مصطفى عطوة، كما أشارت إلى أن وزارة الصحة قررت دعم المستشفى بـ42 جهاز تنفس صناعى، لمواجهة أى زيادة محتملة فى أعداد المصابين، حيث يستقبل المستشفى حالات «كورونا» من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

وكشف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائب أحمد بدوى، عضو المجلس عن دائرة طوخ وقها، عن أن محافظة القليوبية سجّلت 21 حالة إيجابية لفيروس «كورونا»، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم طفلان من قرية «كفر الدير»، بدائرة مركز شبين القناطر، وسيدة من قرية «أجهور الكبرى»، التابعة لمركز طوخ، تعمل بمستشفى ناصر، وجدّد النائب دعوته المواطنين إلى تجنب التجمعات والاختلاط قدر الإمكان، واتباع الإجراءات الوقائية.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور عثمان شعلان، إغلاق مبنى مستشفى القلب والصدر بالمستشفيات الجامعية، كإجراء احترازى لمدة 3 أيام، بعد تسجيل حالتى إصابة بفيروس «كورونا» بين أفراد طاقم التمريض بالمستشفى، وذلك لإجراء أعمال التطهير والتعقيم لجميع أقسام المستشفى، وحصر جميع المخالطين للحالتين وعزلهم احترازياً. وأوضح رئيس الجامعة أن الحالتين من المخالطين للمصابين، وجاءت نتائج التحاليل «إيجابية»، وتم نقلهما إلى مركز العزل بمبنى «عناية الباطنة».

كما أعلن المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة المنصورة، الدكتور محمد حجازى، عن إصابة أحد موظفى مركز الأورام بالجامعة بفيروس «كورونا»، مشيراً إلى أن الإصابة حدثت أثناء وجوده خارج المركز، نتيجة مخالطة أحد المصابين من أفراد أسرته. وأضاف أنه تم فحص 10 من المخالطين للحالة، وجاءت النتائج جميعها «سلبية»، وأبلغ إدارة المركز بعزل نفسه احتياطياً، حتى أظهرت النتائج إصابته بالفيروس، حيث تم نقله إلى مستشفى العزل، وحالته مستقرة.

وفى الإسكندرية، أكد مدير العزل بالمدينة الجامعية فى سموحة، الدكتور أحمد إبراهيم، استقبال 10 حالات إضافية من المصابين بفيروس «كورونا» أمس، ليرتفع إجمالى عدد الحالات المحتجزة داخل العزل إلى 30 حالة، مشيراً إلى أن 9 من الحالات الجديدة تم تحويلها من مستشفى الحميات بالإسكندرية، والحالة العاشرة من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بينما تم تحويل حالتين من المدينة الجامعية إلى مستشفى العجمى، المخصّص لعزل حالات «كورونا»، غرب الإسكندرية.

لافتة ترحيب بشفاء "قاهرة كورونا" ببنى سويف

وفى بنى سويف، وضع أهالى منطقة «الغمراوى» لافتة كبيرة للترحيب بإحدى الممرضات من سكان المنطقة، بعد تعافيها من الإصابة بفيروس «كورونا»، وذلك تقديراً لجهود «هناء ماهر»، ممرضة بمستشفى الصدر، والتى كانت ضمن أول طاقم طبى بقسم العزل فى المستشفى، حيث انتقلت إليها العدوى أثناء تقديمها الرعاية الطبية لأحد المرضى، وتم احتجازها داخل مركز العزل، حتى تعافت تماماً، ووصفها أهالى المنطقة بـ«قاهرة كورونا»، من «سلاح التمريض بمقاتلات الجيش الأبيض». وقال أحد الأهالى: «فكّرنا فى تقديم التحية لها بشكل علنى أمام الجميع، بما يعيد لها ابتسامتها، وتقديراً لجهودها فى محاربة الفيروس»، وهذه ليست المرة الأولى التى يستقبل فيها أهالى مدينة بنى سويف المتعافين من فيروس «كورونا» وسط أجواء احتفالية، حيث سبق لأهالى منطقة «بلبل» رفع لافتة كبيرة للترحيب بممرضة أخرى، أثناء خروجها من مستشفى العزل، بعد تمام شفائها من الإصابة. وفى كفر الشيخ، أكد مصدر بمديرية الصحة ارتفاع عدد حالات الشفاء بمستشفى بلطيم، لعزل حالات «كورونا»، إلى 107 حالات، غادرت المستشفى بالفعل، بينما تم تسجيل 19 حالة وفاة، وما زال 106 حالات تخضع للعلاج بالمستشفى، وفقاً لبروتوكولات وزارة الصحة، كما جرى تحويل 182 حالة إلى عدد من المحافظات الأخرى، نظراً لعدم توافر أماكن بمستشفى بلطيم، وتم تحويل28 مصاباً إلى المدينة الجامعية بسخا، بعد استقرار حالاتهم، لاستكمال العلاج.

وأكد مسئول بإدارة الطب الوقائى فى مديرية الصحة بأسيوط خروج 10 حالات من عزل المدينة الجامعية، بعد تماثلهم للشفاء، وقالت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه عقب انتهاء المهمة الصحية والإنسانية للكتيبة الطبية الثانية لأبناء الجامعة، العائدين من مستشفى العزل بأبوتيج، حرصوا على القيام بدورهم التوعوى تجاه أفراد المجتمع، بتأكيد عدد من الرسائل المهمة، وذلك عن طريق تسجيل فيديو ورفعه على القناة الرسمية لإعلام الجامعة، بهدف رفع وعى المواطنين بخطورة فيروس «كورونا»، وكيفية مواجهته، وطرق الحد من انتشاره.

كما أعلن مدير الطب الوقائى بأسوان، الدكتور مصطفى أبوالمجد، خروج 14 حالة من مستشفى أسوان التخصصى بحى «الصداقة»، المخصّص لعزل حالات «كورونا»، بعد تعافيهم من المرض، وجاءت نتائجهم «سلبية» مرتين متتاليتين، بينما سجلت المحافظة 16 إصابة جديدة، بينهم 6 من أفراد الطاقم الطبى بمستشفى أسوان الجامعى، ليرتفع عدد المصابين بين العاملين بالمستشفى إلى 20 حالة، وقرّرت جامعة أسوان استمرار إغلاق المستشفى، لحين الانتهاء من فحص جميع المخالطين للحالات الإيجابية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقيم وتطهير جميع أقسام المستشفى.

وفى الإسماعيلية، واصلت جامعة قناة السويس أعمال التطهير والتعقيم بمستشفيات الجامعة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لاستقبال المرضى، للحفاظ على صحة المواطنين وسلامة أفراد الطاقم الطبى وفريق التمريض، بعد وفاة إحدى الحالات أثناء ترددها على المستشفى الجامعى، وقبل نقلها إلى مستشفى العزل، وقالت رئيس الجامعة، الدكتورة ماجدة هجرس، إن العمل مستمر بجميع أقسام المستشفى التخصصى بكامل طاقتها، وبصورة طبيعية، ويجرى تقديم جميع الخدمات الطبية للحالات الطارئة والعيادات الخارجية.

كما أكد الدكتور محمد طالب، نائب مدير مستشفى «النجيلة» بمحافظة مطروح، أن 4 أطباء تعافوا من إصابتهم بفيروس «كورونا» يخضعون حالياً للعزل المنزلى لمدة 14 يوماً، بعد تمام شفائهم وخروجهم من المستشفى المخصص لعزل المصابين بالفيروس المستجد، وذلك لمتابعة حالاتهم حتى يتم الاطمئنان عليهم تماماً، وتجنب الاختلاط مع آخرين، والالتزام بالتعليمات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.