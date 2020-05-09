الحلقة 15 من لعبة النسيان.. رقية تكتشف خيانة زوجها

حملت أحداث الحلقة 15 من مسلسل لعبة النسيان، العديد من المفاجآت، التي بدأت بتوصل رقية (دينا الشربيني)، لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بزينة (مريم الخشت)، سكرتيرة زوجها أمجد في الماضي.

ومن خلال اختراق رقية لحساب زينة، بمساعدة صديق ابن عمرو وهدان (أحمد داوود)، تكتشف رقية، زواج زينة من زوجها أمجد (أحمد صفوت) في الماضي، من خلال قسيمة زواجهما، وكذلك عدد من الصور التي تجمعهما.

كما تتوصل رقية، لعدد من الأموال الضخمة المحولة على حساب زينة من أمجد.

مسلسل "لعبة النسيان"

يعرض على "MBC مصر" الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الساعة 4:30 مساء، وعلى "MBC مصر 2" الساعة 1 صباحا، والإعادة الساعة 2 عصرا، والساعة 8 مساء.

ويشارك في بطولة مسلسل "لعبة النسيان"، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.