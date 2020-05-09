بعد مسلسل "عمر ودياب".. انتشار كبير لأغنيات صيغة الـ"أنا"

شهدت الفترة الأخيرة، ظهور عدة أغنيات فيها صيغة الـ"أنا"، حيث يحاول فيها الفنان وصف نفسه فيها بالأفضل، وكان أخرها غناء حسن شاكوش مهرجان "شبح المجال"، في الحلقة الـ15 من مسلسل "عمر ودياب"، الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى خاطر وعلي ربيع، حيث ظهر كضيف شرف، وهى من كلمات مصطفى الجن، وألحانه، وتوزيع إسلام ساسو.

جاءت كلمات المهرجان الذي غناه شاكوكش في المسلسل كالتالي: "أنا الشبح، مياكلش معايا ولا واحد، أنا الشبح المجال، أنا بابا يا عيال".

لم تكن هذه أولى المرات التي يتم الغناء فيها بصيغة الـ"أنا"، حيث غني محمد رمضان في العام الماضي، "Number One"، وهي من كلمات شندي وكانكا، وألحان شندي، والتوزيع الموسيقي لديزل، وهي من إخراج حسام الحسيني، وتم تسجيلها في استوديو النحاس.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

"أنا في الساحة واقف لوحدي.. وأنت وأصحابك ليا باصين، أنا جمهوري واقف في ضهري.. Number One وأنتوا عارفين".

الناقد الفني طارق الشناوي، قال إن تلك النوعية من الأغنيات المستهدف منها هو الشباب، المتابع للسوشيال ميديا، الذي ينجذب لتلك النوعية من الأغنيات، التي تتميز بالرتم السريع، موضحا أن تلك التجربة، تتكرر لنجاح النماذج السابقة.

وأضاف الشناوي لـ"الوطن"، أن المطرب يغني مثل هذه الأغنيات بهدف الرواج الكبير لنفسه، ولينتشر بين الشباب، مشيرا إلى أنه رغم انتقاد الكثير من الجهات الفنية والإعلامية لهذه النوعية، إلا أنها تنتشر بين الشباب بصورة كبيرة.