البيت الأبيض يشدد الإجراءات الاحترازية بعد إصابة موظفين بكورونا

أكد مسؤول في البيت الأبيض، أنه تم تشديد الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا داخل مقر الإدارة الأمريكية، إثر إصابة اثنين من الموظفين بالفيروس.

وحسب المسؤول، فإن الإجراءات تشمل التنظيف والتعقيم المتكرر للجناح الغربي من البيت الأبيض، وإلزام الموظفين الذين يتواصلون مع الرئيس دونالد ترامب، بارتداء الكمامات الطبية، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

كما سيتعين على الموظفين غير الأساسيين الذين اختلطوا بالموظفين المصابين، الخضوع للعزل المنزلي لمدة 14 يوما، فيما ستواصل الكوادر الأساسية العمل في الجناح الغربي، لكنهم سيخضعون للمتابعة المشددة لحالتهم.

يأتي ذلك إثر إصابة المتحدثة باسم نائب الرئيس مايك بينس، وأحد أفراد الطاقم، الذي يقدم الخدمات للرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا.