"2 في الصندوق" الحلقة 18.. "شوقة" و"زيكا" متورطان مع عصابة مخدرات

مفاجأة كبيرة تبدأ بها أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل 2 في الصندوق، المذاع عبر فضائية MBC مصر، وذلك بعد أن يتصل سفير دولة زامبيزي الافتراضية بالقاهرة، شاجو "محمد الصاوي" بالمعلم دوعكي، الذي يُجسد دوره الفنان صلاح عبدالله، ليطلب منه أن يحضر إلى السفارة لأمرٍ مهم، إلا أن الأخير يرفض، ويطلب منه ألا يتصل مرة أخرى.

وبعد عودة الدوعكي لزوجته رسمية "انتصار"، يخبرها بأمر الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من سفير دولة زامبيزي، كما يشك أن يكون هذا الاتصال له علاقة بأمر الطفلين اللذان أخذهما قديمًا من أمام السفارة، وهما شوقي "حمدي الميرغني" وزكي "أوس أوس"، لتخبره رسمية أنّ رفضه الذهاب كان صحيحًا، وألا يجيب عليهم أن يذهب إذا اتصلوا به مرة أخرى.

وبسبب مشاكل في تسليم عملية المخدرات التي خطط لها المعلم فودة "طارق راتب"، يفكر في أن يستكمل العملية بأفراد من خارج عصابته، وبعد تفكير، يقرر أن يستعين بشوقة وزيكا، اللذان اعتادا على جمع القمامة من الفيلا التي يسكن بها، وذلك عن طريق وضع المخدرات في السيارة التي يجمعان بها القمامة.

وبعد الوصول إلى المخزن، الذي ستتم به العملية، تحدث مشادات كلامية بين أفراد المعلم فودة، ومن سيتسلمون بضاعة المخدرات، ثم يفاجأو بوصول الشرطة إلى مكان المخزن، ويحدث تبادل إطلاق للنيران في وجود شوقة وزيكا، اللذان ينجحا في الهرب سريعًا، قبل وصول الشرطة، والاختباء في منزلهم.

وبعد أن يصلا إلى المنزل، ويفرغا القمامة، يفاجأوا بوجود كمية من المخدرات بالسيارة، فيقررا أن يتخلصا منها، قبل أن تعثر عليهما الشرطة.

وتنتهي أحداث الحلقة، بطرق شديد على منزل الدوعكي، يسأل عن شوقي وزيكا، وبعد أن يكتشفا الأخيرين أنها الشرطة، يقررا الهرب من أعلى سور المنزل، قبل أن يتم اتهامهما في قضية المخدرات، ليتضح في نهاية الأمر، أنه زعيم دولة زامبيزي عبده ممادو، ويختطف الدوعكي، ليُقر على مكان أولاده، إلا أن الأخير يُصر أنهم أولاده من صلبه، وينكر أمر اختطافهما سابقًا.

مسلسل 2 في الصندوق، بطولة الفنان حمدي الميرغني، وأوس أوس، وصلاح عبدالله، وأحمد عبدالله محمود، وانتصار، وحجاج عبدالعظيم، وبيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، ويعرض يوميًا على شاشة MBC مصر الساعة 9:30 مساءً.