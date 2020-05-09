أديب: الاعتماد على وعي المواطنين والتزامهم فشل.. "احنا مش فلة"

اعتبر الإعلامي عمرو أديب، أن الاعتماد على وعي الشعب والتزامهم في مسألة مواجهة كورونا، "فشل".

وقال أديب، خلال تقديمه حلقة الجمعة، من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "انتوا عارفين أننا مش فلة، والأشياء ليست سرية، والتعويل على وعي الناس والتزامهم، فاشل لا في مصر ولا أي دولة في العالم، الدول اللي قررت ده برة اتبهدلوا"، مؤكدًا أن مصر في المركز الأول عربيا، في عدد الوفيات.

وطالب أديب الدولة، أن تكون عنيفة في إجراءات فتح البلاد: "كان صعب الدولة تتخذ إجراءات عنيفة في الإغلاق، أرجوكم في الفتح كن عنيفا حازما، لأن الألف بيتعملوا في 3 أيام".

وسخر أديب، من احتفال بعض المواطنين بشفاء مواطن آخر مصاب بكورونا، وتجمعهم حوله، مشيرًا إلى أن هناك جهات تحضر كتيبات للإجراءات التي سيتم اتباعها عند الفتح، مشيرا إلى أن الأردن ولبنان حصلا على العلامة الكاملة في مواجهة فيروس كورونا.