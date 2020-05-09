نائب يتقدم باقتراح بضم شركات التكنولوجيا لمباردة "المركزي"

تقدم النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، باقتراح برغبة إلى محافظ البنك المركزي، لضم الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، إلى مبادرة الـ100 مليار جنيه لتمويل القطاعات الإنتاجية.

وأوضح غلاب، في تصريحات منه اليوم، أن البنك المركزي أطلق مبادرة هامة في ديسمبر الماضي لتمويل القطاع الصناعي والتصنيع الزراعي بفائدة 10% لدعم القطاعات الإنتاجية، ثم جرى تعديل شروط المبادرة في مارس الماضي ضمن إجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيض سعر الفائدة إلى 8% وتوسيع قاعدة المستفيدين سواء من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة، وضم قطاعات أخرى، سعيا لتقليل حدة تأثيرات الأزمة.

وقال غلاب: "لا شك أن الأزمة الحالية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أهمية دعم القطاعات التكنولوجية، والتي توفر حلولا عاجلة وسريعة وفاعلة للكثير من المشكلات"، داعيا لأهمية دعم رواد الأعمال والابتكار، وهو ما يدعو لضم الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا إلى القطاعات الاقتصادية المستفيدة من مبادرة البنك المركزى لدعم الاقتصاد المصري وتخطى تداعيات فيروس كورونا.