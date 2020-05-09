عضو اتصالات النواب يدعو البرلمانيين العرب إلى تحرك جماعي ضد توكل كرمان

دعا النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، البرلمانيين العرب إلى تحرك جماعي تحت مظلة البرلمان العربي للاعتراض على ما أسماه بمهزلة تعيين توكل كرمان في مجلس الإشراف العالمي لمحتوى الفيسبوك وإنستجرام.

ووصف جون، في بيان له، هذه الخطوة بالمستفزة لجموع الشعب العربى نظرا لأن توكل كرمان هي واحدة من الشخصيات التي ارتبط إسمها بعملية التخريب في المنطقة العربية وهي إحدى الأدوات التي يستخدمها حلف قطر وتركيا لتنفيذ مخططاتهم لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد جون، أنه لا يخفى على أحد حجم الكراهية والحقد الذى تكنه توكل كرمان لمصر ولدول محور الاعتدال في العالم العربي وبالتالى فإن وجودها فى هذا الكيان يبعث برسالة سلبية للغاية للمواطن العربي قبل الحكومات لأن المواطن كان هو المتضرر الأول من التحركات الهدامة التي استهدفت تدمير كيان الدولة الوطنية في المنطقة.

وأكد أنه بالنسبة للحالة المصرية فإن التحالف المعلن بين توكل كرمان وجماعة الإخوان الإرهابية هو سبب يدعم من رفضنا لتعيين مثل هذه الشخصية فى هذا المنصب معتبرا أن إدارة الفيسبوك بهذا الاختيار تعلن انحيازها السافر ضد المواطن العربي.

وقال: "المنطقة العربية تزخر بالعديد من الشخصيات التي تحظى باحترام من الجميع أو على الأقل لا يوجد خلاف بشأنها وكان الأجدر بإدارة الفيسبوك أن تختار واحدا من هؤلاء لهذه المهمة".