"تفاصيل صادمة".. المتهم بإنشاء موقع إباحي مصري يعترف أمام المحكمة

اعترف المتهم الرئيسي "شاب في العقد الثالث من عمره"، أنه اتفق مع فتاة تربطه بها علاقة غير شرعية "المتهمة الثانية"، على تصوير فيديوهات إباحية وعرضها وإنشاء موقع إباحي مصري، وبث تلك الأفلام عليه للتربح، بعد أن استئجار شقة في مدينة 6 أكتوبر لتنفيذ الأعمال المنافية للآداب، ووافقت المتهمة .

وأضاف المتهم أثناء مثوله أمام قاضي المعارضات أنه اتفق مع المتهمين الآخرين المقبوض عليهما على الحضور وبتصويرهما أثناء ممارسة الجنس، وعقب تصوير 25 دقيقة، حضرت قوات الشرطة وألقت القبض عليهم.

وجاءت اعترافات المتهمة الثانية طبقا لما جاء على لسان المتهم الأول، وأكدت التحريات صحة ما جاء على لسان المتهمين، وأصدرت المحكمة قرارا بحبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ونسبت إليهم تهمة ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن بداية الواقعة كانت بورود معلومات للإدارة العامة لمباحث آداب الجيزة، بإنشاء شخص لموقع إباحي جنسي على شبكة الإنترنت، وتصوير رجل وفتاة أثناء ممارسة الرذيلة، ورفع المحتوى الإباحي الخاص بهما على الموقع الإلكتروني وهو عبارة عن مقاطع إباحية كاملة.

تشكل فريق بحث وتحر، وأسفرت عن صحة المعلومات، وأن المتهم يستأجر شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، ويحضر المتهمين الآخرين إلى شقته لتصوير الأفلام الإباحية لهما ثم رفعها على الموقع الخاص به.