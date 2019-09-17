قررت نيابة العجوزة حبس 12 فتاة ألقت مباحث الآداب بالجيزة القبض عليهن داخل 4 كافيهات خلال حملة مكبرة أمس، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمات اتهامات تسهيل وممارسة الدعارة والتحريض على الفسق، وكانت شنت إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة حملة على الكافيهات بمنطقة المهندسين نجحت القوات التي ترأسها العميد طارق حمزة مدير الإدارة، والعقيد محمد سعيد وكيل الإدارة، في القبض على 12 فتاة من داخل 4 كافيهات تم التفتيش عليها.

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن الفتيات المضبوطات يجلسن في الكافيهات لعرض أنفسهن على راغبي المتعة الحرام والاتفاق على مبلغ مالي المقابل المادي لممارسة الرذيلة.

كما استهدفت الحملة التفتيش على مخالفات الكافيهات والتراخيص اللازمة لإدارتها والعمل بها.

حُررت المحاضر اللازمة بكل نتائج الحملة، وأحالها اللواء محمد الشريف، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.