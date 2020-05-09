عاجل.. تجديد حبس المتهمين بتهديد عمر جابر بالقتل لمدة 15 يوما

أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس المتهمين بتهديد اللاعب عمر جابر، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.

وكانت النيابة العامة أمرت، الخميس الماضي، بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما، بعد حجزهما على ذمة التحريات، حيث وردت التحريات بصحة ما جاء في بلاغ اللاعب المجني عليه بان المتهمين هدداه بالقتل لرفضه منحهما مبلغ 13 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات وما جاء ببلاغ اللاعب أنَّ المتهين طالباه بسداد مبلغ 13 مليون جنيه، ولما رفض هدداه بالقتل كما هددا شقيقه وزوجته.

وقال "جابر" في بلاغه، الذي قدمه المحامي شعبان سعيد، إنَّه اعتاد الإنفاق على المتهمين ومساعدتهما ماديًا بأموال قاربت المليون جنيه، فضلًا عن مساعدته لهما في الحصول على وحدة سكنية بأحد المشروعات بالسادس من اكتوبر، وتحمله نفقات سفرهما لدول أوروبية شملت سويسرا واليونان، فضلًا عن رحلته حج وعمرة.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المتهمين واستمعت لأقوال "جابر" وباقي شهود الإثبات وهما حارسا العقارين المقيم فيهما شقيقه وحماته، ثم طلبت النيابة العامة تحريات المباحث، والتي جاءت مؤيدة لأقوال اللاعب، واستمعت لأقوال الضابط مجري التحريات، لتصدّر قرارها بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

ونظر قاضي المعارضات في أمرهما، بجلسة اليوم، وأصدّر قراره المتقدم.