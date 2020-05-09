لليوم الثامن.. محافظ قنا ونائبه يتلقيان 45 شكوى من المواطنين

واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، اليوم، السبت، استقبال المواطنين بمكتبيهما للاستماع إلى شكواهم وإيجاد حلول عاجلة لها من خلال التواصل المباشر مع قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مؤكدين على أنهما يتابعان مراحل حل مشاكل المواطنين بنفسهما، وذلك لليوم الثامن.

واستمع الداودي والدكتور حازم عمر إلى 45 شكوى قدمها المواطنون اليوم، والتي تنوعت ما بين الحصول على معاش تكافل وكرامة والحصول على وحدة سكنية والعلاج على نفقة الدولة وطلب فرصة عمل.

وأكد الداودي على حرصه على تقديم يد العون لكل محتاج ومستحق للمساعدة سواء كانت مادية أو عينية أو علاج مجاني أو تسهيل الحصول على خدمة للتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتذليل كل العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، موجها بضرورة تضافر كل الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات وتلبية احتياجاتهم في المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية.

وأكد الدكتور حازم عمر على المسؤولين بضرورة مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لأصحاب الشكاوى، ومساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة وتحقيق رضاهم، مؤكدا على أنه لا يوجد أي استثناءات، وأن الجميع سواسية في الحصول على حقوقهم وفقا لم تنص عليه اللوائح والقوانين.

جدير بالذكر أن محافظ قنا أعلن عن تفعيل لقاء المواطنين بمكتبه بشكل يومي بدءا من الساعة 8:30 صباحا منذ 30 إبريل الماضي للاستجابة السريعة لشكاوى وطلبات المواطنين؛ لاسيما في ظل عدم انعقاد اللقاء الجماهيري الإسبوعي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.