مترو الأنفاق يوجه مناشدة للركاب خلال ساعات الذروة

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إنهم اتخذوا عدة إجراءات وقائية منذ ظهور أزمة كورونا، حيث تم تشكيل مجموعات في كل المحطات لتطهر وتعقيم جميع الأماكن على مدار اليوم.

وأضاف "عبدالهادي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه يتم سحب القطارات بعد انتهاء فترة التشغيل لتعقيمها من الداخل، وغسلها من الخارج، فضلا على وضع ملصقات توعية بفيروس كورونا داخل المحطات.

وأوضح أنهم يدفعون بقطارات إضافية في حال وجود أي تزاحم لامتصاص الزحام، منوها على أن الفريق كامل الوزير وزير النقل، وجه بالدفع بخمس قطارات في آخر ساعة قبل تطبيق الحظر على مستوى 6 اتجاهات، مناشدا المواطنين عندما يجدون قطارا مزدحما أن ينتظروا القطار القادم، حيث أن زمن التقاطر بين القطارات 3 دقائق فقط.

وأشار المتحدث باسم مترو الأنفاق، أنه يتم توزيع زجاجات كحول إيثيلي على العاملين بمترو الأنفاق، والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامة.