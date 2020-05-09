هنداوي: أمريكا تحاول إنقاذ الإخوان من مأزقهم

قال الدكتور محمد كاظم هنداوي، المدير الإقليمي للمنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان، إن الغرب دائما يسعى لإيجاد توازن بين كل القوى في بلاده حتى لو كانت مصنفة كإرهابية في بعض دول العالم، وذلك بغض النظر عن من يملك الحق، وما إذا كان الحزب مصنفا إرهابيا من عدمه، فهو يسعى لذلك حتى تكون هناك دائما حالات من الذعر والارتباك في الوسط السياسي العربي، وإلا كانوا توقفوا عن دعمهم لهذه الأشخاص.

وأضاف"هنداوي" لـ"الوطن"، أن أمريكا هي من سعت لتبني ذلك، فهي تحاول إنقاذ الإخوان من المأزق الموجودين فيه حاليا، فهي تعرف أنهم لم يعد لديهم شعبية، وأنهم أصبحوا مستهلكين سياسيا وإعلاميا، في محاولة لإعادة التواجد والعودة لهم من جديد في ظل الظروف الحالية، لكن هذا الأمر لن يؤثر التأثير الكبير، مشيرا إلى أن هذا نوع من الاستعمار، فالاستعمار له أبواب للدخول لبلادنا ليس فقط عبر الجيوش، وإنما عبر هؤلاء الأفراد الذين يطلقون عليهم حكماء.