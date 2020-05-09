مرسيدس تعيد فتح متحفها تحت إجراءات وقائية

أعلنت شركة مرسيدس بنز الألمانية، فتح متحف مرسيدس يوم يوم السبت 9 مايو 2020 وستكون الزيارات ممكنة فقط من الجمعة إلى الأحد، وفقاً لما نشره موقع الشركة.

وسيتم إعادة الافتتاح وفقًا لقواعد النظافة وللاحترازات المقررة رسميًا، وتشمل هذه التدابير للحفاظ على مسافة لا تقل عن 1.5 متر بين الأفراد، وقواعد آداب العطس والسعال والقيود على عدد الزوار، إضافة إلى ذلك ارتداء أقنعة الوجه عند زيارة المتحف (ينطبق أيضًا على الأطفال من سن السادسة فما فوق).

وقالت مونجيا بودكي مدير متحف مرسيدس-بنز: "إننا نتوقع بشكل رئيسي زوارًا محليين، وكان إغلاق المتحف إجراءً وقائيًا ضد انتشار الفيروس التاجي، ونفذ المتحف متطلبات "قانون حكومة ولاية بادن بشأن تدابير الوقاية من العدوى ضد انتشار فيروس كوورنا".

ويحتوي متحف مرسيدس بنز على أكثر من 160 مركبة في مساحة تغطي 16.500 متر مربع، ويروي المعرض الدائم تاريخ وقصص التنقل على 9 مستويات من اختراع السيارة في عام 1886 وحتى المستقبل.