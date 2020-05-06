إصابة 3 أشخاص بالاختناق في حريق شبرا.. والدفع بـ5 سيارات إسعاف

دفعت الأجهزة المعنية في القليوبية بـ5 سيارات إسعاف إلى موقع حريق هائل شب في مبنى من 10 أدوار على مساحة 400 متر يستخدم كمخازن ومعرض وورش لتجميع النجف بمنطقة أرض الحافي بميت نما بحي غرب شبرا الخيمة، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص باختناق نتيجة الأدخنة الكثيفة وتم نقلهم لمستشفى قليوب لتلقي العلاج.

ووصل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء جمال الدين الرشيدى مدير الأمن، إلى موقع الحريق يرافقهما نجوي العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وتبين اندلاع الحريق في مخزن مقام بعمارة خالية من السكان.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق بمجمع لبيع وتصنيع النجف بميت نما التابعة لحي غرب شبرا الخيمة، في عقار من 10 أدوار تستخدم لصالح مؤسسة الرفاعي لتجارة النجف حيث بدأت النيران من الدور الأول بمعرض النجف لتمتد لباقي الأدوار والورش والمخازن، حيث جرى الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

ويجري حاليا السيطرة على ألسنة اللهب التي أسفرت عن احتراق المبنى بالكامل.

كما تبين غلق المكان وعدم وجود عمال به لإغلاقه مبكرا التزاما لقرارات الحظر وفتح المحال والمصانع ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

فيما كلف عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رئيس حي غرب شبرا الخيمة، بتشكيل لجنة من الشؤون الهندسية والتراخيص بالحي، لمعرفة أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر والتحقق من وجود تراخيص للمكان وتوافر اشتراطات الأمن الصناعي به وسلامة العقارات المجاورة حيث يرجح أن سبب الحريق ماس كهربائي شب في المبنى.