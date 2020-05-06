عاجل.. الدفع بـ10 سيارات وخزان إطفاء للسيطرة على حريق بشبرا

تكثف أجهزة الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة القليوبية من جهودها للسيطرة على حريق هائل شب في مبنى من 10 أدوار على مساحة 400 متر يستخدم كمخازن ومعرض وورش لتجميع النجف بمنطقة أرض الحافي بميت نما، حيث جرى الدفع بـ10 سيارات إطفاء بينها 2 خزان استراتيجي للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمساكن والأماكن المجاورة.

انتقل إلى موقع الحادث اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، والمقدم أحمد الشعراوي مدير الحماية المدنية في جنوب القليوبية، ونجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق بمجمع لبيع وتصنيع النجف بميت نما التابعة لحي غرب شبرا الخيمة، في عقار من 10 أدوار تستخدم لصالح مؤسسة الرفاعي لتجارة النجف، حيث بدأت النيران من الدور الأول بمعرض النجف لتمتد لباقي الأدوار والورش والمخازن حيث جرى الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

ويجري حاليا السيطرة على ألسنة اللهب التي أسفرت عن احتراق المبنى بالكامل وإصابة شخصين باختناق نتيجة الأدخنة الكثيفة وجرى علاجهما في مكان الحادث حيث جرى الدفع بـ4 سيارات إسعاف.

كما تبين غلق المكان وعدم وجود عمال به لإغلاقه مبكرا التزاما لقرارات الحظر وفتح المحال والمصانع ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

فيما كلف محافظ القليوبية رئيس حي غرب شبرا الخيمة، بتشكيل لجنة من الشؤون الهندسية والتراخيص بالحي، لمعرفة أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر والتحقق من وجود تراخيص للمكان وتوافر اشتراطات الأمن الصناعي به وسلامة العقارات المجاورة، حيث يرجح أن سبب الحريق ماس كهربائي شب في المبنى.