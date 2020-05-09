سفير الصين عن تناول مواطني بلاده الثعابين والخفافيش: شائعات

نفى السفير الصيني في القاهرة، لياو لي تشانج ما جرى تداوله عن الصين مع تفشي فيروس كورونا المستجد، من تناول مواطني الصين الثعابين والخفافيش.

وقال السفير الصيني، في حوار لـ"الوطن" ينشر لاحقا، إنه "منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد، وفرت الصين ومصر حكومة وشعبا الدعم والمساندة بأشكال مختلفة لبعضهما البعض. على سبيل المثال، قام كثير من الأصدقاء المصريين بتسجيل مقاطع فيديو تعبيرا عن التضامن مع الصين، كما تبرعت الشركات الصينية المستثمرة في مصر بعدد كبير من المستلزمات الطبية لمصر".

وتابع: وفي الوقت نفسه، لاحظت أيضا أن البعض قام بنشر وترويج الشائعات مثل "أكل الصينيين للخفافيش والثعابين" و"انتشار فيروس هانتا في الصين والتي لا تشوّه صورة الصين فحسب، بل تخلق الذعر وسوء الفهم عند الشعب المصري أيضا".

واختتم السفير الصيني حديثه: "يقول المثل الصيني إن "الشائعات تتوقف عند الرجل الحكيم"، مضيفا: "فأثق بأن الشعب المصري الصديق كصاحب الحضارة العريقة لديه القدرة والحكمة لتمييز الحقائق عن الشائعات المتداولة على الإنترنت التي تتنافى تماما مع الحقائق".