وزير البترول عن مجمع المصرية للتكرير بمسطرد: منتجاته تدعم السوق

علق المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن تفقده لمجمع المصرية للتكرير بمسطرد بمحافظة القليوبية، قائلًا إن له عدة أهداف، منها التأكد من انتظام سير الأعمال، حيث أنه مجمع جديد.

وأضاف الملا، خلال تصريحات لقناة اكسترا نيوز: "كنا في مراحل التشغيل التجريبي في الأشهر الماضية وكنا نتأكد من انتظام الأعمال وأن تجارب التشغيل تمت بنجاح".

وواصل: "تجاوزنا مرحلة التشغيل التجريبي وصار لدينا إنتاج منتظم ومستمر يجرى الدفع به إلى السوق المحلي، وهو عبارة البنزين بكل أنواعه، والسولار وهو من المنتجات الهامة جدًا في حركة التجارة ونقل البضائع والأفراد، وهناك وقود النفاثات الذي يُصدر ويستخدم في الطائرات، بخلاف عدة منتجات أخرى".

وشدد على أن كل العاملين في المجمع يطبقون معايير السلامة والصحة المهنية ولا سيما كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحفاظ على الصحة من فيروس كورونا.