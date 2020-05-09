مدارس المنيا تواصل استلام المشروعات البحثية من الطلاب

بدأت اليوم السبت، مدارس محافظة المنيا، استلام المشروعات البحثية من التلاميذ، طبقا للجدول المعلن من الوزارة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وتعقيم للمدارس.

وشدد محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، على جميع الإدارات التعليمية والمدارس بالتيسير والمرونة في التعامل والإسراع في عمليات الاستلام.

وتابع محمد أبو العيون، مدير عام إدارة المنيا التعليمية، تعقيم المدارس، مطالبا مديري المدارس، بإتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وتجنب الزحام، وتيسير عملية تسليم المشروعات البحثية، والتعقيم قبل وبعد عملية التسليم، طبقا للجدول المعلن.