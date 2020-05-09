مطار القاهرة يستقبل رحلتين استثنائيتين لإعادة 350 مصريا من الكويت

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، رحلتين استثنائيتين سيرتهما شركتي الطيران الكويتيتين لعودة المصريين العالقين بالكويت، وعليهما 350 ‪ مصريا من العالقين هناك بينما تصل الرحلة مساء اليوم.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلتين استثنائيتين قادمتين من الكويت، على متن الأولى 190 مصريا، بينما وصل على متن الثانية 160 مصريا كانوا عالقين هناك، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وأجرى أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي اختبارات فيروس كورونا عليهم داخل صالة الوصول.

وتابع أنه تم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.