فيديو.. خالد الجندي: الدعاء قد يقلل المصيبة أو يمحوها تماما

قال الشيخ خالد الجندي خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "dmc" إن عدم انتشار فيروس كورونا في المجتمع المصري بشكل قاتل هو دعاء الصالحين ومناجتهم لربهم وهي التي حجبت ماهو أخطر من ذلك وأبشع من ذلك كان سيحدث.

واستشهد الجندي بقوله: "قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ۖ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا"، متابعا: "اوعوا تشككوا في القرآن ومن يشكك في القرآن مجرم آثم".

واستكمل الجندي أن الدعاء قد يقلل المصيبة أو يمحيها تماما أو يقلل من تبعاتها وغيرها من صور الرحمة، ولابد من حمد الله وشكره على الوضع الحالي خصوصا وأن الشكر يكون عند المصيبة.

فيما قال الشيخ رمضان عبدالرازق، إن الطاعون انتشر في مصر منذ مئات السنين، وهو ما حكاه ابن حجر العسقلاني في كتابه، وتجمع الأهالي وقالو نخرج للصحراء وندعو فقط دون وعي وتجمعوا فعلا بالصحراء، وكانت الإصابة في اليوم الواحد قبل التجمع تصل لـ40، وبعد التجمع وصلت لـ1000 إصابة باليوم الواحد، وإن لم ينتبه المصريون جيدا لسلوكهم ستحدث كارثة.